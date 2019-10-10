https://news.day.az/world/1164353.html КамАЗ раздавил "Ниву" в Дагестане, есть погибшие - ВИДЕО
КамАЗ раздавил "Ниву" в Дагестане, есть погибшие - ВИДЕО
В результате столкновения ЗИЛа и "Нивы" в Дербентском районе Дагестана три человека погибли, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Инцидент произошёл недалеко от поселения Маджалис. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель грузовика, с места инцидента он скрылся. На кадрах видно, что внедорожник получил серьёзные повреждения.
Также Лайф публикует список жертв аварии.
Погибшие:
1) Рамазанов Ж.К.
2) Рамазанов Р.К.
3) Рамазанова Т.
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