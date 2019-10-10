В результате столкновения ЗИЛа и "Нивы" в Дербентском районе Дагестана три человека погибли, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Инцидент произошёл недалеко от поселения Маджалис. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель грузовика, с места инцидента он скрылся. На кадрах видно, что внедорожник получил серьёзные повреждения.

Также Лайф публикует список жертв аварии.

Погибшие:

1) Рамазанов Ж.К.

2) Рамазанов Р.К.

3) Рамазанова Т.

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