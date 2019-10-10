Жительница Техаса (США), заметившая в небе диковинное явление, конечно же, сняла его на видео, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Позже автор видеоролика передала отснятый материал на YouTube-канал "MrMBB333", и уже там множество зрителей смогли полюбоваться на таинственный треугольник красного цвета, который, как считают некоторые, вполне может быть кораблём пришельцев. Стоит отметить, что если вы хотите посмотреть именно на этот странный объект, то вам стоит перемотать видео на 3 минуты и 23 секунды.

Несмотря на то, что многие уфологи пришли в восторг и заявили, что это лучшие кадры с инопланетным кораблём, которые они когда-либо видели, нашлись и скептики. Они считают, что очевидице просто попался на глаза какой-нибудь новейший самолёт или беспилотник - что-нибудь из последних военных разработок.

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