Ведущая телеканала NBC Кортни Кьюб вела прямой эфир и рассказывала о текущей ситуации в Сирии, однако неожиданно выступление было прервано ребенком ведущей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Видео было опубликовано в Twitter.

Во время эфира журналистка рассказывала о ситуации на границе Сирии и Турции, в этот момент в студии появился маленький сын Кьюб. Мальчик успел приобнять маму во время выступления, а сама она немного прервалась.

"Извините, тут мои дети", - сказала ведущая и позже продолжила вести прямой эфир.

Пользователи Сети поддержали ведущую за то, что она взяла детей с собой на работу.

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