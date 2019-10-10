Сын журналистки прервал прямой эфир, ворвавшись в студию канала - ВИДЕО
Ведущая телеканала NBC Кортни Кьюб вела прямой эфир и рассказывала о текущей ситуации в Сирии, однако неожиданно выступление было прервано ребенком ведущей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Видео было опубликовано в Twitter.
Во время эфира журналистка рассказывала о ситуации на границе Сирии и Турции, в этот момент в студии появился маленький сын Кьюб. Мальчик успел приобнять маму во время выступления, а сама она немного прервалась.
"Извините, тут мои дети", - сказала ведущая и позже продолжила вести прямой эфир.
Пользователи Сети поддержали ведущую за то, что она взяла детей с собой на работу.
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