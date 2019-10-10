Люди, работающие в этом пабе Стокпорта (Большой Манчестер, Англия), уже замучились воевать с хулиганистым призраком, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Привидение, поселившееся в заведении "Micker Brook", редко показывается на глаза, хотя некоторые и уверяют, что якобы видели тёмную фигуру в чёрной шляпе. Впрочем, этому неспокойному духу и показываться не обязательно, он и без того затерроризировал сотрудников, дёргая их за волосы и разбрасывая посуду.

Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, показывают одну из шалостей призрака, получившего имя Гарри - можно видеть, как стакан упал, хотя к нему даже никто не прикасался. Работники "Micker Brook", пребывающие уже на грани отчаяния, обратились к профессиональным охотникам за привидениями, и остаётся надеяться, что вмешательство экспертов наконец-то очистит паб.

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