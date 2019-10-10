Женщина выжила после часовой борьбы с крокодилом - ВИДЕО
На жительницу Индии напал один из крупнейших хищников планеты. Ей удалось не позволить рептилии затащить себя в воду, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Жительница индийского штата Одиша час боролась со схватившим ее крокодилом и выжила. Об этом сообщает Odisha TV.
Саджани Маллик пришла к реке Байтарани недалеко от национального парка Битарканика помыть посуду во время обеденного перерыва.
По словам женщины, крокодил ударил ее хвостом и сбил с ног, а затем схватил за конечности и попытался затащить в воду. Маллик целый час цеплялась за дерево, чтобы спасти свою жизнь.
Женщину обнаружили коллеги по работе после того, как она не вернулась из обеденного перерыва. Им удалось отогнать крокодила и доставить Маллик в больницу.
Оказалось, что на Маллик напал гребнистый крокодил, который считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн.
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