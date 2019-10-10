Неосторожного туриста накрыло волной на черном пляже Рейнисфияра в Исландии. Любитель позировать на фоне красивых мест родился в счастливой рубашке: его не ударило об скалы и не утянуло в море, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

На кадрах видно, как мужчина становится на выступ скалы как можно ближе к бушующему морю. И как только он принимает, как ему кажется эффектную позу волна огибает ее и врывается на пляж.

Находившиеся в этот момент туристы быстро отскочили назад, а вот герой ролика к ужасу всех скрылся в бушующей воде.

На замедленном видео видно, что мужчине повезло. Волна ударилась о камень, на котором он стоял и у любителя эффектных фото были секунды, чтобы убежать от опасности. Как только вода отошла, испуганным туристам стало видно, что герой целый и невредимый бежит вдоль скалы.

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