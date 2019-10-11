Московский аэропорт Шереметьево проводит внутреннюю проверку после инцидента на рейсе SU2156 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшем по маршруту Москва - Бургас.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта, передает Day.Az.

Самолет, вылетевший из Москвы в болгарский Бургас, совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов после того, как пассажир во время полета обнаружил в своей ручной клади травматический пистолет, который не был сдан в багаж, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах Ростовской области.

"На данный момент проводится внутренняя проверка по факту инцидента. Усилен контроль за работой инспекторов досмотра. С сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра", - заявили в Шереметьево. В пресс-службе также уточнили, что досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО "Шереметьево безопасность".

В пресс-службе "Аэрофлота" подтвердили, что воздушное судно произвело внеплановую посадку из-за нарушения пассажиром правил перевозки специальных предметов. "Самолет, выполнявший рейс SU2156 из Шереметьево в Бургас, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета. Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне. Правоохранительными органами Ростова-на-Дону проводится проверка", - говорится в сообщении перевозчика.

В компании отметили, что предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, которую пассажир проносит на борт, осуществляют сотрудники аэропорта вылета.

Согласно правилам безопасности Шереметьево, "в самолете запрещается провозить огнестрельное, холодное, сигнальное, пневматическое и газовое оружие, как и любые электрошоковые устройства". Допускается провоз оружия в зарегистрированном багаже в грузовых, багажных отсеках воздушного судна с изолированным доступом пассажиров к багажу во время полета при предъявлении всех необходимые документы на него.

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