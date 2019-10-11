https://news.day.az/world/1164673.html У берегов Турции произошли два землетрясения
У берегов Турции произошли два землетрясения
В Мраморном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы в 19:52 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 3,71 километра от провинции Ялова.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10,66 километра. Землетрясение ощущалось в Стамбуле.
Также сообщается, что в 22:32 в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 2,97 километра от провинции Ялова, очаг залегал на глубине 11,21 километра.
Информации о пострадавших и разрушения не поступало.
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