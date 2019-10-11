Президент США Дональд Трамп сообщил, что находится в контакте с Турцией и сирийскими курдами в связи с турецкой операцией на севере Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал Трамп в Twitter.

"Турция планировала атаковать курдов в течение долгого времени, они [турки и курды] всегда воевали, - написал Трамп в четверг в Twitter. - У нас нет военнослужащих рядом с районом атак. Я намерен прекратить бесконечные войны, говорю с обеими сторонами".

"Кто-то хочет, чтобы мы отправили десятки тысяч солдат в эту зону и начали новую войну. Турция - член НАТО, - отметил он. - Кто-то говорит не вмешиваться и позволить курдам вести свои войны (даже с нашей финансовой помощью). Я сказал, что очень серьезно ударю по Турции финансово и с помощью санкций, если они будут играть не по правилам, внимательно слежу".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии новой военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

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