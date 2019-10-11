Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее американский лидер пригрозил "разрушить турецкую экономику", если Анкара "перейдет границы" дозволенного. Хозяин Белого дома также пообещал "сильным удар", если Турция не будет "играть по правилам".

По словам Чавушоглу, если бы Анкара боялась каких-то заявлений, то не начинала бы операцию в Сирии.

Дипломат также заявил, что не может комментировать твиты Трампа.

"Есть давление на него, сам он пытается что-то делать, у него твиты настолько разные, что я не знаю, какой именно комментировать. Главное, что несмотря на любые заявления, Турция будет делать то, что должна делать и что считает нужным", - отметил глава МИД в эфире телеканала CNN Turk.

Чавушоглу подчеркнул, что турецкие военные были вынуждены начать операцию "Источник мира" из-за поставок американских вооружений отрядам YPG.

"США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных. Мы ждали, они не вывели. Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец", - сказал дипломат.

Он заявил, что США не могут и запретить турецкой авиации участвовать в операции.

"США говорят, что без разрешения их координационного центра в Катаре ни один самолет не взлетит. Но мы здесь боремся с терроризмом. И решения ООН по борьбе с терроризмом есть", - отметил Чавушоглу.

Глава МИД подчеркнул, что Турция уведомила всех о начале операции не потому, что нуждается в разрешении. По его словам, это было сделано из-за членства в коалициях и для предотвращения аварий и столкновений.

Здесь территория Сирии. У США нет права командовать в сирийском воздушном пространстве, и решать, кому летать, а кому нет", - заключил дипломат.

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