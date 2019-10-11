Турция в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии нейтрализовала 219 членов Рабочей партии Курдистана - Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG), говорится в сообщении турецкого минобороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 174 "уничтоженных террористах" со времени начала операции.

"Общее число террористов РПК-PYD, которые были обезврежены в ходе успешно продолжающейся операции "Источник мира" к востоку от Евфрата, составило 219 человек", - информирует турецкое военное ведомство.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненных среди мирного населения.

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