https://news.day.az/world/1164692.html У Трампа появился аккаунт на стриминговом сервисе Twitch
У Трампа появился аккаунт на стриминговом сервисе Twitch
Президент США Дональд Трамп в четверг завел верифицированный аккаунт на принадлежащем американскому гиганту Amazon стриминговом сервисе Twitch, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Менее чем за сутки на аккаунт президента подписались почти 16 тыс. человек.
В данное время на странице главы Белого дома транслируется его выступление в Миннеаполисе в рамках предвыборной кампании.
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