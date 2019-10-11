Президент США Дональд Трамп в четверг завел верифицированный аккаунт на принадлежащем американскому гиганту Amazon стриминговом сервисе Twitch, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Менее чем за сутки на аккаунт президента подписались почти 16 тыс. человек.

В данное время на странице главы Белого дома транслируется его выступление в Миннеаполисе в рамках предвыборной кампании.

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