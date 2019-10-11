https://news.day.az/world/1164709.html На иранском танкере прогремел взрыв вблизи порта Джидда
На иранском танкере прогремел взрыв вблизи порта Джидда
Взрыв произошел на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана неподалеку от порта Джидда в Саудовской Аравии, Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ISNA
Взрыв, произошедший на нефтяном танкере иранской компании в Красном море, мог быть терактом.
После взрыва на иранском танкере в Красном море произошла утечка нефти - агентство
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