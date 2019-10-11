Танкер Национальной иранской нефтяной компании мог загореться у берегов Саудовской Аравии из-за попадания в него двух ракет. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на подрядчика компании.

Ранее агентство ISNA со ссылкой на источники сообщило, что в пятницу утром на иранском танкере в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв. В результате взрыва повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива. Специалисты в данный момент выясняют причину взрыва. Как отмечает агентство, взрыв мог быть терактом.

Экипаж танкера находится в безопасности, никто не пострадал. По данным агентства, ситуация на судне после взрыва находится под полным контролем.

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