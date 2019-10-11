В Сети появился ролик чудесного спасения нерпы, которая попалась в лапы к голодному медведю. От кровавой расправы маленького представителя семейства тюленевых спасло лишь одно - присутствие человека, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Благодаря тому что рядом проплывали рыбаки на моторной лодке, обитатель вод был спасён. Медведь, испугавшись людей и рёва одного из рыбаков, дал дёру.

При этом мнения о том, где была сделана видеозапись, разделились - в одном источнике указывается, что это Иркутская область, в другом - Сахалинская.

В любом случае, где бы ни разворачивались события, ситуация уникальная, поскольку нерпы и бурые медведи друг с другом взаимодействуют нечасто. А вот белый медведь часто охотится на кольчатую нерпу.

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