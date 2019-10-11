Военные операции на севере Сирии нацелены на обеспечение стабильности в регионе. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в пятницу глава Бакинского офиса Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции Абдуррахман Узун (MÜSİAD).

По его словам, Турция является сторонником мира на Ближнем Востоке, который в течение долгих лет некоторые силы старались превратить в зону конфликтов и войн.

Он отметил, что именно с учетом такой ситуации Турция ранее начала на севере Сирии антитеррористические операции "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь", а сейчас проводит операцию под названием "Источник мира".

По словам Узуна, на протяжении многих веков турки и курды мирно сосуществовали на этих территориях, и операция "Источник мира" также не направлена против этнических курдов.

Он отметил, что проведение новых антитеррористических операций на севере Сирии также очень важно для того, чтобы сирийские беженцы, которые покинули эти земли, смогли вернуться в родные края.

"Цель военных операций - расчистка севера Сирии от боевиков организаций РПК, PYD-YPG, которые признаны террористическими также в США и ЕС. MÜSİAD поддерживает усилия правительства по проведению антитеррористических операций на севере Сирии", - сказал он.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

По его словам, новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием "Источник мира" (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

"Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии", - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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