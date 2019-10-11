Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании выпустил первую банковскую (дебетовую) платежную карту из чистого золота для клиентов, которые "ценят предметы роскоши". Об этом сообщила в пятницу газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Обладателем такого платежного инструмента, изготовленного из 18-каратного драгоценного металла, могут стать все желающие, способные заплатить £18,75 тыс. ($23 тыс.). За индивидуальный дизайн придется заплатить еще больше.

Имя и подпись владельца карты, разработанной совместно с американской корпорацией Mastercard и технологической компанией Accomplish Financial, будут выгравированы. С ее обладателя не взимаются комиссионные за операции по текущему счету, а также обмен валюты. В пакете льгот и бесплатные услуги консьержа во время путешествий.

По словам исполнительного директора The Royal Mint Энн Джессоп, "выпуск такой карты из чистого золота связан с растущим спросом потребителей на уникальные и роскошные платежные средства", сочетающие проверенное временем мастерство изготовления и новейшие технологии.

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