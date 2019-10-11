Опубликовано видео аварии, в которой пострадал чемпион мира в полусреднем весе Международной федерации бокса (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) Эррол Спенс. Запись с камер видеонаблюдения появилась в Twitter-аккаунте журналиста Джей Ди Майлса, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На ролике видно, как разбитая Ferrari Спенса несколько раз перевернулась в воздухе и покатилась по дороге.

Авария произошла 10 октября в Далласе (США). Боксер не справился с управлением, сам он вылетел из салона. Спортсмен выжил и был доставлен в реанимацию. Источник отмечает, что его жизни ничто не угрожает.

На счету 29-летнего спортсмена 26 побед, из которых 21 нокаутом, и ни одного поражения.

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