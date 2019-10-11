Иранской нефтяной танкер был атакован в Красном море, по нему было нанесено два удара, Тегеран выясняет, кто стоит за нападением. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Проверка, проведенная национальной танкерной компанией Ирана, показывает, что иранский танкер... атаковал два раза с разницей примерно в 30 минут и получил повреждения", - говорится в сообщении Мусави.

Он отметил, что Тегеран продолжает изучать обстоятельства и выяснять, кто осуществил атаку, после объявит о результатах расследования.



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