Обвиняемый в нападении на синагогу в немецком Галле сознался в содеянном и признал правоэкстремистский мотив преступления, передает агентство DPA.

"Совершивший нападение в Галле сознался в преступлении и правоэкстремистском мотиве (преступления)", - говорится в сообщении агентства в официальном аккаунте в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне Верховный суд Германии по запросу генеральной прокуратуры выдал ордер на арест обвиняемого, суд постановил поместить его в следственный изолятор. Обвиняемый был доставлен в Карлсруэ, где находится Верховный суд, вертолетом. Его сопровождала группа вооруженных спецназовцев.



В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. Погибли 40-летняя жительница Галле и 20-летний житель Мерзебурга, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец Штеффан Б., как сообщили власти, планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню", но ему не удалось. Власти рассматривают нападение на синагогу как правоэкстремистский террористический акт антисемитской направленности.

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