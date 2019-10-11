Квалификация Гран-при Японии Формулы-1 перенесена на воскресенье. Такое решение приняли организаторы из-за приближения тайфуна "Хагибис".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, квалификация начнется в 10:00, а гонка - в 14:10 по местному времени. Третья тренировка отменена.

Синоптики сообщают, что "Хагибис" может стать самым крупным тайфуном в 2019 году. Ожидается, что пиковые показатели скорости ветра в субботу составят 160 км/ч.

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