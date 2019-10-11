https://news.day.az/world/1164870.html Квалификация Гран-при Японии Ф-1 перенесена
Квалификация Гран-при Японии Ф-1 перенесена
Квалификация Гран-при Японии Формулы-1 перенесена на воскресенье. Такое решение приняли организаторы из-за приближения тайфуна "Хагибис".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, квалификация начнется в 10:00, а гонка - в 14:10 по местному времени. Третья тренировка отменена.
Синоптики сообщают, что "Хагибис" может стать самым крупным тайфуном в 2019 году. Ожидается, что пиковые показатели скорости ветра в субботу составят 160 км/ч.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре