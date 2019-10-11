Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, передает Day.Az.

"Да, к сожалению, это действительно так", - сказал представитель ЦПК.

Жена космонавта не стала комментировать эту информацию - по ее словам, "сейчас не время".

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Выход длился 12 минут, а при возвращении Леонов столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В конце 1960-х годов Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность. Если бы СССР выиграл "лунную гонку", он стал бы первым человеком на Луне.

В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры - Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".

В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз - Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

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