https://news.day.az/world/1164882.html Мужчина напал с ножом на людей в торговом центре Манчестера - ВИДЕО
Мужчина напал с ножом на людей в торговом центре Манчестера - ВИДЕО
Неизвестный напал с ножом на людей у торгового центра Аrndale в британском Манчестере.
Ранены по меньшей мере четыре человека, о погибших не сообщается.
Прибывшие на место стражи порядка задержали напавшего. Посетителей ТЦ после случившегося эвакуировали, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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