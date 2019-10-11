Неизвестный напал с ножом на людей у торгового центра Аrndale в британском Манчестере.

Ранены по меньшей мере четыре человека, о погибших не сообщается.

Прибывшие на место стражи порядка задержали напавшего. Посетителей ТЦ после случившегося эвакуировали, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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