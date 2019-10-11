https://news.day.az/world/1164900.html Неудачная попытка побега мужчины из отдела полиции попала на камеры - ВИДЕО
Неудачная попытка побега мужчины из отдела полиции попала на камеры - ВИДЕО
Мужчина совершил попытку побега из отдела полиции в Кировском районе Санкт-Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент произошел 8 октября.
Злоумышленник, задержанный с наркотиками, открыл окно коридора на 2 этаже и выпрыгнул.
В результате падения с большой высоты он получил серьезные травмы. С закрытой черепно-мозговой травмой и переломами подозреваемый был госпитализирован.
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