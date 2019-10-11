В результате обстрела территории Турции со стороны Сирии погибло еще два мирных жителя в районе Суруч турецкой провинции Шанлыурфа. Как передает Day.Az, об этом в пятницу пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что террористы периодически подвергают обстрелу территорию Турции.

"ВС Турции ответным огнем уничтожили позиции террористов", - пишут СМИ.

Отметим, что накануне террористы PYD/YPG обстреляли территорию Турции, в результате погибли девять человек.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира" (Barış Pınarı).

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