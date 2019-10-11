https://news.day.az/world/1164941.html Падающий метеорит озарил ночное небо в Китае - ВИДЕО
Падающий метеорит озарил ночное небо в Китае - ВИДЕО
Падающий метеорит озарил ночное небо в Китае. Момент падения космического тела попал на камеру видеорегистратора, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщают местные СМИ, метеорит упал неподалеку от города Сунъюань в провинции Цзилинь.
Очевидцы рассказывают в соцсетях, что вспышка озарила небо так ярко, будто в нем появился "белый фазан".
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