Падающий метеорит озарил ночное небо в Китае. Момент падения космического тела попал на камеру видеорегистратора, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщают местные СМИ, метеорит упал неподалеку от города Сунъюань в провинции Цзилинь.

Очевидцы рассказывают в соцсетях, что вспышка озарила небо так ярко, будто в нем появился "белый фазан".

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