https://news.day.az/world/1164961.html Эрдоган встретился со Столтенбергом в Стамбуле
Эрдоган встретился со Столтенбергом в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила администрация турецкого лидера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
О содержании переговоров не сообщается.
Ранее Столтенберг, находящийся в Турции с визитом, провел переговоры с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. На совместной пресс-конференции с Чавушоглу генсек НАТО выразил обеспокоенность турецкой операцией на севере Сирии и рисками дестабилизации в регионе.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и "ИГ". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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