Франция выступает за сохранение альянса Renault - Nissan. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу Минфина Франции Брюно Ле Мэра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим, чтобы альянс вступил в новую стадию с новой промышленной стратегией", - отметил он. По его словам, на современном этапе основными приоритетами будущего автомобилестроения являются электроавтомобили и автомобили с автономным управлением".

В пятницу совет директоров компании Renault принял решение прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту генерального директора и назначить временным директором Клотильду Дельбо. Газета Le Monde отмечала, что замена руководства компании стала продолжением перестановок в ее высшем эшелоне, вызванных отставкой многолетнего руководителя Карлоса Гона, находящегося под арестом в Японии.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!