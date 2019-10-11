https://news.day.az/world/1164992.html США отправят тысячи военных в Саудовскую Аравию после атак на НПЗ
США отправят тысячи военных в Саудовскую Аравию после атак на НПЗ
США планируют отправить тысячи дополнительных военнослужащих в Саудовскую Аравию после атак на ее нефтяную инфраструктуру 14 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в Пентагоне заявляли, что США дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военных.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое.
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