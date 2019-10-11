США планируют отправить тысячи дополнительных военнослужащих в Саудовскую Аравию после атак на ее нефтяную инфраструктуру 14 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"США планируют отправить большое число дополнительных военных в Саудовскую Аравию после атак 14 сентября на нефтяные объекты", - пишет агентство. Источники Рейтера сообщили, что речь идет о "тысячах" дополнительных военных.

Ранее в Пентагоне заявляли, что США дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военных.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!