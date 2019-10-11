Дональд Трамп положительно оценил переговоры США с Китаем
Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров США с Китаем, которые проходят в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Такое заявление поддержало рост рынка акций США согласно данным торгов.
"Кое-что хорошее происходит на встрече с Китаем", - написал Трамп на своей странице в соцсети.
Глава Белого дома также отметил "более теплую, чем в недавнем прошлом", атмосферу проходящих переговоров.
"Сегодня я встречусь с вице-премьером Госсовета Лю Хэ. Всем бы хотелось увидеть что-то важное", - написал Трамп.
В другой записи он отметил, что торговое соглашение с китайской стороной не требует "прохождения через длительный и очень политически сложный процесс одобрения конгрессом".
"Когда сделка будет согласована, я просто подпишу ее сам от лица нашей страны. Быстро и чисто!" - написал Трамп.
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