https://news.day.az/world/1165009.html В Турции восемь человек погибли при обстреле с территории Сирии
В Турции восемь человек погибли при обстреле с территории Сирии
Террористы РПК подвергли район Нусайбин турецкой провинции Мардин обстрелу с территории Сирии, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В результате обстрела террористов восемь мирных жителей погибли и 35 получили ранения.
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