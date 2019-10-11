Соединенные Штаты призывают Турцию прекратить проведение военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщили в американском военном ведомстве, передает ТАСС.

"В рамках беседы министр Эспер решительно призвал Турцию прекратить [нынешние] действия на северо-востоке Сирии, чтобы увеличить шансы на нахождение Соединенными Штатами, Турцией и нашими партнерами общего способа деэскалации ситуации, прежде чем она станет непоправимой", - рассказал Хоффман, уточнив, что разговор состоялся в четверг.

"Министр Эспер ясно дал понять, что Соединенные Штаты выступают против нескоординированных действий Турции, поскольку они ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с "Даиш" [арабское наименование запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"]", - отметил представитель Пентагона.

По его словам, Эспер подтвердил, что Вашингтон высоко ценит "стратегические двусторонние отношения" с Анкарой. Однако при этом глава военного ведомства США предупредил, что "вторжение [на северо-восток Сирии] чревато для Турции серьезными последствиями", заявил Хоффман.

Кроме того, согласно изложенной им информации, Эспер довел до сведения Акара "сильную обеспокоенность" американской стороны по поводу того, что "от действий Турции может пострадать персонал США в Сирии", несмотря на принятые меры предосторожности.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с ударов ВВС Турции по позициям курдских формирований. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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