https://news.day.az/world/1165022.html США отложат повышение пошлин на китайские товары
США отложат повышение пошлин на китайские товары
Договоренности США и Китая по торговле предусматривают отсрочку намеченного на 15 октября повышения США пошлин на китайские товары. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает в пятницу агентство Рейтер.
Договоренности двух стран включают соглашение по валюте, отсрочку введения тарифов, изначально запланированных на вторник, уточняет агентство.
Чуть ранее агентство сообщало, что в рамках соглашения Китай также пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит на текущей неделе в четверг и пятницу.
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