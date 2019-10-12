https://news.day.az/world/1165023.html Немецкий клуб отстранил турецкого футболиста за поддержку операции в Сирии
Немецкий клуб отстранил турецкого футболиста за поддержку операции в Сирии
Выступающий во II немецкой Бундеслиге клуб "Санкт-Паули" отстранил из состава клуба турецкого футболиста Дженка Шахина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на axar.az, причиной стала поддержка 25-летним полузащитником в Инстаграме операции "Источник мира" ("Barış pınarı").
Было отмечено, что подобные публикации "не соответствуют ценностям клуба". Сам футболист был поставлен в известность по этому поводу.
В информации говорится, что дополнительные заявления не будут даны до тех пор, пока проблема не решится.
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