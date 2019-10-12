США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военных, две батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Пентагона, передает ТАСС.

"По запросу Центрального командования министр обороны США Марк Эспер санкционировал переброску еще 3 тыс. военнослужащих в Саудовскую Аравию, двух эскадрилий истребителей, одного экспедиционного авиакрыла, двух батарей [ЗРК] Patriot, одной системы [противоракетной обороны] THAAD, - отмечается в тексте. - Марк Эспер проинформировал наследного принца и министра обороны Саудовской Аравии о дополнительном развертывании войск, чтобы гарантировать и укрепить безопасность этой страны".

США, подчеркнули в ведомстве, не ищут конфликта с Ираном, но будут поддерживать военные возможности в регионе, чтобы "быть готовыми ответить на любой кризис, защитить своих военнослужащих и интересы".

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