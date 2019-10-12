45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В городе Матида, который административно относится к столичной префектуре, без света остались 10 тысяч домов, в префектуре Канагава - 23 тысячи​​​. В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости

Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье. Он уже вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении.

Рекомендации об эвакуации получили более 200 тысяч человек. Метеорологи сравнивают надвигающийся тайфун с тем, что обрушился в 1958 году и унес жизни свыше 1200 человек.

Тайфун "Хагибис" в настоящее время движется со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 65 м/с.