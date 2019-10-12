https://news.day.az/world/1165069.html Стивен Сигал показал приемы Александру Емельяненко - ВИДЕО
Стивен Сигал показал приемы Александру Емельяненко - ВИДЕО
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провел мастер-класс с культовым актером Стивеном Сигалом. Кинозвезда поделился со спортсменом секретами боя. В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео, на котором запечатлена совместная тренировка мастеров боевых искусств, передает Day.Az.
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