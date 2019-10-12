В Японии из-за тайфуна на островах Идзу, входящих в Токийскую префектуру, не работает 900 линий телефонной и 1400 линий интернет-связи. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал NHK.

К берегам страны приближается сильный тайфун "Хагибис", которому присвоен порядковый номер 19.

Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 45 метров в секунду, при порывах - до 65 метров.

Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек.

Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.

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