Министерство обороны Турции распространило видеокадры, снятые в ходе операции "Источник мира".

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, видео размещено на официальной странице ВС Турции в Twitter.

Кадры отражают уничтожение ВВС Турции зенитно-ракетного комплекса противника.

Турецкая армия проводит военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично объявил о начале операции. По его словам, она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков террористической группировки "Исламское государство". По словам президента, операция "Источник мира" устранит террористическую угрозу в отношении Турции и создаст зону безопасности, куда вернутся сирийские беженцы. Операция также направлена на защиту территориальной целостности Сирии и спасение жителей Сирии от терроризма.

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