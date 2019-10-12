Очередная встреча в "Астанинском формате" по урегулированию ситуации в Сирии может быть перенесена на ноябрь, сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По его словам, встреча планировалась на конец октября, но может сдвинуться на ноябрь; при этом точных дат нет, передает "Интерфакс".

"Сейчас осложнения на севере Сирии, поэтому тут стоит вопрос диалога между странами-гарантами. Мы ждем от них сигнала, какой день для них будет удобным", - отметил министр. Он добавил, что "Астанинский процесс" не теряет своей актуальности.

"Астанинский процесс" - переговоры по урегулированию ситуации в Сирии по инициативе России, Турции и Ирана в столице Казахстана (сейчас она называется Нур-Султан, до этого - Астана): первый раунд прошел в январе 2017 года, тринадцатый - в начале августа.

США в мае 2018 года отказались от участия в таком формате и заявляют, что только ООН является форумом для политического прогресса в Сирии.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.

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