Старик, попавший под грузовик, отделался ссадинами и ушибами - ВИДЕО
На дорогах может произойти всякое, но порой самые ужасные несчастные случаи заканчиваются если и не совсем благополучно, то хотя бы не трагично, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Инцидент, который произошёл с 86-летним жителем Нинбо (провинция Чжэцзян, Китай), смотрелся шокирующе - пешеход, переходивший проезжую часть, попал в слепую зону водителя грузовика, так что огромное транспортное средство сбило мужчину с ног и проехало над ним.
Именно это и спасло бедолаге жизнь, ведь старик очутился под днищем. Случай этот в данный момент расследует полиция, но многих зрителей, посмотревших видеоролик и очень переживавших за главного героя, утешило то, что он отделался всего лишь ссадинами и ушибами.
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