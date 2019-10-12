На дорогах может произойти всякое, но порой самые ужасные несчастные случаи заканчиваются если и не совсем благополучно, то хотя бы не трагично, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Инцидент, который произошёл с 86-летним жителем Нинбо (провинция Чжэцзян, Китай), смотрелся шокирующе - пешеход, переходивший проезжую часть, попал в слепую зону водителя грузовика, так что огромное транспортное средство сбило мужчину с ног и проехало над ним.

Именно это и спасло бедолаге жизнь, ведь старик очутился под днищем. Случай этот в данный момент расследует полиция, но многих зрителей, посмотревших видеоролик и очень переживавших за главного героя, утешило то, что он отделался всего лишь ссадинами и ушибами.

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