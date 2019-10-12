«Летучая рыба», упавшая с неба, разбила стекло автомобиля - ВИДЕО
Ван из Чунцина (Китай) столкнулась со странным повреждением своей машины, и ещё неизвестно, покроет ли таинственный случай страховка.
Женщина заметила, что лобовое стекло её автомобиля разбито, а рядом с припаркованным транспортным средством валялась дохлая рыба. Позже благодаря камерам видеонаблюдения удалось убедиться в том, что виновницей инцидента и впрямь стало это создание, которое упало с неба прямо на стекло, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Можно предположить, что рыбина могла выпасть из окна какого-нибудь местного жителя, который как раз собирался готовить её на обед. Правда, сообщается, что полиция уже провела беседу с людьми, живущими рядом, и пока не выявила никаких подозреваемых.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре