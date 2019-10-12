Ван из Чунцина (Китай) столкнулась со странным повреждением своей машины, и ещё неизвестно, покроет ли таинственный случай страховка.

Женщина заметила, что лобовое стекло её автомобиля разбито, а рядом с припаркованным транспортным средством валялась дохлая рыба. Позже благодаря камерам видеонаблюдения удалось убедиться в том, что виновницей инцидента и впрямь стало это создание, которое упало с неба прямо на стекло, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Можно предположить, что рыбина могла выпасть из окна какого-нибудь местного жителя, который как раз собирался готовить её на обед. Правда, сообщается, что полиция уже провела беседу с людьми, живущими рядом, и пока не выявила никаких подозреваемых.

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