Москва готова будет вывести войска из Сирии, если будущие власти в Дамаске примут такое решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, фрагмент которого на арабском языке показал в субботу Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тот, кто находится на территории другого государства незаконно, в данном случае на территории Сирии, должен покинуть этот регион, и это касается всех государств, - сказал президент. - Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно больше не нуждается в нахождении российских Вооруженных сил в этой стране, то это будет касаться и России".

По словам главы государства, вопрос присутствия иностранных военных в Сирии обсуждается, в том числе, с Ираном, Турцией и США. "Я всегда говорил нашим коллегам, что необходимо избавить Сирию от иностранного военного присутствия", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена.

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