Вооруженные силы (ВС) Турции и оппозиционная "Сирийская национальная армия" взяли под контроль стратегически важный город северо-востоке Сирии Рас эль-Айн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны республики, передает Day.Az.

Известно, что Анкара намерена ликвидировать в данном сирийском регионе запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и запрещенную в России и ряде других стран террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ).

"В результате успешных боевых действий, проводимых в рамках операции "Источник мира" к востоку от Евфрата, были взяты под контроль жилые кварталы города Рас эль-Айн", - говорится в сообщении.

Операции "Источник мира" на севере Сирии была объявлена президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 9 октября.

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