В Тихом океане недалеко от японской префектуры Тиба произошло землетрясения магнитудой 5,7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии, передает Day.Az.

Сейсмологи зафиксировали очаг землетрясения на глубине 80 километров.

В 13 префектурах, в том числе и в Токио ощутили толчки.

Максимальная сила толчков составила 4 балла из 7 по японской шкале.

Информации о жертвах и разрушениях не приводится.

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