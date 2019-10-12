Тегеран пообещал симметрично ответить на нападение на иранский танкер в Красном море, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Безусловно, будет пропорциональный ответ планировавшим это трусливое нападение", - приводит его слова РИА Новости, передает Day.Az.

Вместе с тем он указал, что сперва необходимо выяснить все подробности "этого коварного замысла".

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани также заявил, что нападение на танкер "Сабити" не останется без ответа. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на подрыв безопасности передвижения торговых судов.

Шамхани сообщил, что в Иране создан специальный комитет, который занимается изучением обстоятельств инцидента с иранским танкером.

Иранский нефтяной танкер "Сабити" был атакован в Красном море в минувшую пятницу, 11 октября. Инцидент произошел у побережья Саудовской Аравии неподалеку от города Джидда. По танкеру было нанесено два ракетных удара, произошел взрыв, которым были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка. Судно принадлежит Национальной танкерной компании Ирана - дочерней структуре Национальной нефтяной компании страны.

Инцидент у берегов Саудовской Аравии уже привел к скачку цен на нефть. Ответственность за атаку никто на себя не взял. Госдепартамент США комментировать взрыв иранского танкера в Красном море отказался.

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