Власти Турции задержали в субботу журналиста телеканала Al-Arabiya за освещение турецкой операции на севере Сирии. Об этом сообщается на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его информации, сирийца Зидана Занкло посадили в бронированный автомобиль в районе турецко-сирийской границы. Ему приказали покинуть страну до понедельника. Кроме того власти аннулировали визу журналиста и конфисковали его разрешение на работу.



Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

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