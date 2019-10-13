Пожилая женщина, проживающая в японском городе Иваки в префектуре Фукусима выпала из вертолета спасательных служб. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 70-летняя женщина выпала из вертолета, когда тот находился на 40-метровой высоте.

Ее доставили в больницу в состоянии "остановки сердца и легких", то есть клинической смерти.

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