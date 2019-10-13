https://news.day.az/world/1165340.html Женщина выпала из вертолета во время спасательной операции в Японии
Женщина выпала из вертолета во время спасательной операции в Японии
Пожилая женщина, проживающая в японском городе Иваки в префектуре Фукусима выпала из вертолета спасательных служб. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что 70-летняя женщина выпала из вертолета, когда тот находился на 40-метровой высоте.
Ее доставили в больницу в состоянии "остановки сердца и легких", то есть клинической смерти.
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