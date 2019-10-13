Пользовательница Reddit рассказала, что священник по ошибке поженил ее брата и подругу невесты, которые были свидетелями на свадьбе. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ее брат был шафером на церемонии, и они с подружкой невесты подписали документ о регистрации брака в качестве свидетелей. Лишь после этого выяснилось, что священник перепутал имена и назвал их женихом и невестой, а вместо свидетелей вписал настоящих жениха и невесту.

"Официальный документ уже отправлен в реестр рождений, браков и смертей, так что теперь мой брат женат на подруге невесты, и это чистая правда, - пишет пользовательница Reddit. - Теперь мы пытаемся с этим разобраться. В довершение всего он только за день до этого сделал предложение своей девушке".

The Sun отмечает, что в Великобритании брак может быть зарегистрирован в церкви. При этом документ подписывают жених и невеста, а также свидетели, которых, как правило, двое. Регистрация может быть аннулирована по ряду причин, в том числе из-за отсутствия согласия на брак.

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