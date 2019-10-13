Двое жителей штата Флорида были арестованы после того, как поймали аллигатора и попытались угостить его пивом. Об этом происшествии рассказывает журнал Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в городке Палм-Сити, расположенном в устье реки Сент-Луси. Двое мужчин 22 и 27 лет, как они позднее признались полиции, увидели крокодила на обочине дороге и поймали его голыми руками. Затем один из них начал провоцировать рептилию, размахивая рукой, а когда аллигатор разинул пасть, попытался залить туда пиво. Весь инцидент был запечатлен на видео.

Крокодилу стал вести себя еще более агрессивно, после чего мужчины, по их словам, отпустили животное. Чего именно они пытались добиться своими действиями, объяснить стражам порядка они так и не смогли. При этом заверили, что сами они не были сильно пьяны и выпили "лишь пару бутылок".

Хотя в результате происшествия никто в сущности не пострадал, мужчины были арестованы и в тот же день выпущены под залог в $5 тыс. и $2,5 тыс. соответственно. Дело в том, что попытки поймать аллигатора во Флориде караются законом. "Никто не имеет права умышленно убивать, наносить увечья, завладевать или иным образом ловить <...> аллигатора или другого представителя отряда крокодилов", - гласит местное законодательство.

Как отмечает издание, в большинстве случаев именно люди представляют для аллигаторов большую опасность, а не наоборот. Эти животные предпочитают не контактировать с человеком, а случаи их нападений достаточно редки.

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